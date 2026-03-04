RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLOR DE MAROÑAS

Detuvieron en allanamiento a tres integrantes de una banda denunciada por usurpación de terrenos y venta de drogas

Los detenidos son integrantes de la banda Los Cacaguas, muy conocida en la zona de Flor de Maroñas. La Policía llegó al lugar por denuncias anónimas hacia este grupo familiar por portar chalecos antibalas pertenecientes al Ministerio del Interior.

municiones-incautación-flor-de-maroñas

En la vivienda incautaron tres chalecos antibalas, una importante cantidad de municiones, una réplica de un arma y cartuchos de escopeta.

Los efectivos llegaron al lugar tras denuncias recibidas sobre una banda llamada Los Cacaguas, muy conocida en la zona, dedicada al tráfico de drogas y usurpación de casas.

disturbios en malvin norte: hubo pedreas y disparos; hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego
Disturbios en Malvín Norte: hubo pedreas y disparos; hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego

Las denuncias anónimas referían a que los integrantes de este grupo familiar estaban con armas y chalecos antibalas pertenecientes al Ministerio del Interior.

Al llega a la vivienda ubicada en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, encontraron dos chalecos antibalas y vieron que tres personas se daban a la fuga hacia las viviendas de atrás.

Investigadores de zona operacional III montaron una vigilancia, dieron aviso a Fiscalía, quien emite una orden de allanamiento. El mismo se llevó adelante con apoyo de la Unatem.

Información a la que accedió Subrayado indica que los individuos utilizaban los chalecos para entrar a las casas haciéndose pasar por policías y quedarse con los inmuebles, para así poder expandir su negocio.

