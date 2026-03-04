Detuvieron en allanamiento a tres integrantes de una banda denunciada por usurpación de terrenos y venta de drogas

La Policía detuvo a una mujer y dos hombres esta tarde en un allanamiento por denuncias, en el barrio Flor de Maroñas .

En la vivienda incautaron tres chalecos antibalas, una importante cantidad de municiones, una réplica de un arma y cartuchos de escopeta.

Los efectivos llegaron al lugar tras denuncias recibidas sobre una banda llamada Los Cacaguas, muy conocida en la zona, dedicada al tráfico de drogas y usurpación de casas.

Las denuncias anónimas referían a que los integrantes de este grupo familiar estaban con armas y chalecos antibalas pertenecientes al Ministerio del Interior.

Al llega a la vivienda ubicada en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, encontraron dos chalecos antibalas y vieron que tres personas se daban a la fuga hacia las viviendas de atrás.

Investigadores de zona operacional III montaron una vigilancia, dieron aviso a Fiscalía, quien emite una orden de allanamiento. El mismo se llevó adelante con apoyo de la Unatem.

Información a la que accedió Subrayado indica que los individuos utilizaban los chalecos para entrar a las casas haciéndose pasar por policías y quedarse con los inmuebles, para así poder expandir su negocio.