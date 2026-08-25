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homicidio en montevideo

Un joven de 25 años fue asesinado a tiros en Piedras Blancas

Al ser atacada, la víctima corrió hacia una casa donde se encontraba su padrastro y murió en un dormitorio.

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Un joven de 25 años fue atacado a tiros a las 21:30 de este lunes en Pasaje Curupú y Camino Teniente Rinaldi, en Piedras Blancas.

Al ser atacada, la víctima corrió hacia una casa donde se encontraba su padrastro y murió en un dormitorio, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

En la casa se encontraba el padrastro, quien escuchó los disparos pero no vio a los autores, según dijo a la Policía.

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En en la puerta de ingreso a la vivienda se observa un impacto de bala.

El fallecido tenía dos antecedentes penales, el último de octubre de 2023 por hurto.

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