Un joven de 25 años fue atacado a tiros a las 21:30 de este lunes en Pasaje Curupú y Camino Teniente Rinaldi, en Piedras Blancas.
Un joven de 25 años fue asesinado a tiros en Piedras Blancas
Al ser atacada, la víctima corrió hacia una casa donde se encontraba su padrastro y murió en un dormitorio.
Al ser atacada, la víctima corrió hacia una casa donde se encontraba su padrastro y murió en un dormitorio, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
En la casa se encontraba el padrastro, quien escuchó los disparos pero no vio a los autores, según dijo a la Policía.
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En en la puerta de ingreso a la vivienda se observa un impacto de bala.
El fallecido tenía dos antecedentes penales, el último de octubre de 2023 por hurto.
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