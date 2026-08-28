Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en la espalda, en el barrio Ituzaingó

En la pasada medianoche la Policía fue alertada de que un hombre había ingresado herido a la policlínica de Malinas, en jardines del hipódromo.

La víctima fue baleada en Iberia e Iguazú. Tenía una herida de arma de fuego en la zona lumbar y su estado era grave.

El caso recayó en detectives del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.

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Los efectivos fueron al barrio a recabar datos para avanzar e la investigación del crimen, pero ninguna persona aportó información sobre lo que pasó en el lugar.

Los detectives ahora analizan distintas cámaras de seguridad del Ministerio del Interior y particulares de la zona para poder determinar las circunstancias en la que el hombre recibió un impacto de bala en la espalda.

En la madrugada de este viernes la víctima falleció producto de la herida. Personal de Policía Científica también fue a la escena en busca de indicios que aporten a la investigación.

La víctima tenía 29 años y un antecedente penal por un delito de receptación del año 2022.