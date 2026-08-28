RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO

Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en la espalda, en el barrio Ituzaingó

El hombre recibió un impacto de bala en la zona lumbar, fue trasladado a un centro de salud y en la madrugada de este viernes falleció.

policía-jardines-hipódromo-noche-ataque

En la pasada medianoche la Policía fue alertada de que un hombre había ingresado herido a la policlínica de Malinas, en jardines del hipódromo.

La víctima fue baleada en Iberia e Iguazú. Tenía una herida de arma de fuego en la zona lumbar y su estado era grave.

El caso recayó en detectives del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.

un hombre de 50 anos esta grave tras ser baleado en la cabeza en su casa en tres ombues
Seguí leyendo

Un hombre de 50 años está grave tras ser baleado en la cabeza en su casa en Tres Ombúes

Los efectivos fueron al barrio a recabar datos para avanzar e la investigación del crimen, pero ninguna persona aportó información sobre lo que pasó en el lugar.

Los detectives ahora analizan distintas cámaras de seguridad del Ministerio del Interior y particulares de la zona para poder determinar las circunstancias en la que el hombre recibió un impacto de bala en la espalda.

En la madrugada de este viernes la víctima falleció producto de la herida. Personal de Policía Científica también fue a la escena en busca de indicios que aporten a la investigación.

La víctima tenía 29 años y un antecedente penal por un delito de receptación del año 2022.

Temas de la nota

Lo más visto

Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre
"NO ES UNA DECISIÓN LINEAL", DIJO CARDONA

Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre
EL ÚLTIMO ADIOS AL NEGRO RADA

Famosos llegan de Argentina para despedir a Rada: Natalia Oreiro, León Gieco y Dante Spinetta, entre otros
HASTA LAS 18:00

Inumet actualizó la advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes hasta severas: Inumet actualizó la doble advertencia meteorológica
pronóstico

Hay doble advertencia de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: mirá el detalle

Te puede interesar

Cortejo fúnebre de Ruben Rada partió esta mañana desde Isla de Flores hacia el cementerio del Norte
MIRÁ EL RECORRIDO

Cortejo fúnebre de Ruben Rada partió esta mañana desde Isla de Flores hacia el cementerio del Norte
Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Asalto al Banco República, Pando.
arrestado en allanamientos

Hay un nuevo detenido en la investigación por el asalto al Banco República de Pando
Foto: Subrayado. Piedras Blancas, Montevideo.
Investigación por homicidio

Detienen a sospechoso de matar a una joven de 24 años en Piedras Blancas; familia denunció a su expareja

Dejá tu comentario