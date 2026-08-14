Familia de la joven asesinada en Piedras Blancas había hecho denuncias por hostigamiento y Fiscalía investiga si hubo omisiones

La joven de 24 años asesinada el miércoles de mañana en Piedras Blancas sufría desde hacía meses hostigamientos y ataques que habían sido denunciados por ella y su familia ante las autoridades. Ahora, Fiscalía analiza cómo fueron tramitadas esas denuncias y si existieron omisiones.

Según reconstruyó Subrayado, la joven caminaba hacia una parada de ómnibus junto a su madre y su padrastro cuando fue atacada a tiros. Sus familiares la acompañaban ese día a la parada del ómnibus por los episodios de violencia que venían sufriendo desde hacía meses.

Entre los hechos denunciados figuran disparos contra la vivienda de una hermana de la víctima, ataques dirigidos a la propia joven y también contra un vehículo de la familia. Una de las primeras denuncias fue presentada en marzo por su hermana, tras una balacera.

Los familiares sostienen que la expareja de la joven es un hombre que está preso. Afirman que, cada vez que eran amenazados o atacados, los responsables les decían que actuaban en su nombre. La última denuncia fue presentada el 12 de julio.

De acuerdo con la información recabada por Subrayado, las denuncias nunca fueron derivadas a la repartición especializada en Violencia de Género. Además, cada una fue atendida por la Fiscalía de turno, sin que el caso quedara asignado a un mismo fiscal ni se centralizaran las investigaciones.

Esa falta de centralización impidió que las distintas denuncias fueran analizadas en conjunto y que se avanzara en una única investigación con el contexto completo de lo que estaba ocurriendo.

La respuesta de Fiscalía

Consultada por Subrayado, Fiscalía de Corte informó mediante un comunicado que está revisando las actuaciones previas. “Respecto a los dichos vertidos a medios de prensa por parte de la hermana de la joven ultimada de varios disparos, el pasado 12 de agosto en Piedras Blancas, en los que se menciona la existencia de denuncias anteriores realizadas en reiteradas oportunidades, la Fiscalía de Corte está, al momento, recabando información de las mismas, corroborando su asignación y verificando las medidas dispuestas en cada una”, indica el texto.

El crimen es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y por la Fiscalía. La joven había llegado a declarar ante la Policía que sospechaba que su expareja había mandado a atacarla y que no era la primera vez que sufría una agresión de este tipo.

El ataque ocurrió sobre las 6:00 del miércoles en la calle Teniente Galeano. Un hombre armado se acercó hasta donde estaban la joven, su madre y su padrastro y comenzó a disparar. El padrastro, de 57 años, respondió con su arma para defenderla y resultó herido. La joven fue trasladada en estado grave a la policlínica de Capitán Tula, donde murió en el transcurso de la mañana.