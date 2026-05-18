La Policía de Canelones detuvo al hombre que tenía identificado como presunto autor del homicidio de un hombre de 35 años en el barrio Los Solares, en Sauce.
Detuvieron al sospechoso de haber matado a un hombre en Sauce: tiene 41 años y está a disposición judicial
La Policía tenía identificado al presunto autor del homicidio y lo detuvo en las últimas horas. Ahora comparece ante Fiscalía.
Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el detenido tiene 41 años y un antecedente penal por estafa de 2021. Fue arrestado en la zona y este lunes comparece ante la Fiscalía de Toledo y el juzgado de esa misma localidad.
El crimen ocurrió en la tarde del sábado cuando la víctima de 35 años discutió con el agresor por una moto; tras la trifulca, recibió tres puñaladas. Un vecino lo trasladó en su camioneta al Hospital de Las Piedras donde murió dos horas después de ser ingresado, sobre las 19:30.
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Los Solares está ubicado sobre ruta 33, a unos diez minutos en vehículo desde Las Piedras. El crimen fue sobre la calle Castro, donde trabajó la Policía.
"El presunto autor se encuentra plenamente identificado por la Policía y las autoridades judiciales correspondientes", había señalado este domingo la Jefatura local en un comunicado.
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