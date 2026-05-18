Detuvieron al sospechoso de haber matado a un hombre en Sauce: tiene 41 años y está a disposición judicial

La Policía de Canelones detuvo al hombre que tenía identificado como presunto autor del homicidio de un hombre de 35 años en el barrio Los Solares, en Sauce .

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el detenido tiene 41 años y un antecedente penal por estafa de 2021. Fue arrestado en la zona y este lunes comparece ante la Fiscalía de Toledo y el juzgado de esa misma localidad.

El crimen ocurrió en la tarde del sábado cuando la víctima de 35 años discutió con el agresor por una moto; tras la trifulca, recibió tres puñaladas. Un vecino lo trasladó en su camioneta al Hospital de Las Piedras donde murió dos horas después de ser ingresado, sobre las 19:30.

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Los Solares está ubicado sobre ruta 33, a unos diez minutos en vehículo desde Las Piedras. El crimen fue sobre la calle Castro, donde trabajó la Policía.

"El presunto autor se encuentra plenamente identificado por la Policía y las autoridades judiciales correspondientes", había señalado este domingo la Jefatura local en un comunicado.