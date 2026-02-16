Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial

Detuvieron a un hombre sospechoso de asesinar a otro tras efectuarle varios disparos de arma de fuego. El homicidio ocurrió el sábado tarde en la zona del barrio La Comercial .

Sobre las 18 horas del sábado 14, un hombre de 38 años, con cuatro antecedentes penales, el último como autor de un delito de homicidio agravado, venía circulando en su camioneta Ford EcoSport, cuando al llegar a la altura de Nicaragua y Arenal Grande fue atacado por un hombre y una mujer que le efectuaron varios disparos.

El herido alcanzó a manejar por dos cuadras hasta que en Hocquart y Emilia Pardo Bazán chocó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Se bajó de la camioneta con sangrado en la parte abdominal.

Alertada por vecinos que escucharon los disparos, efectivos de la seccional 4ª llegaron al lugar y trasladaron a la víctima hasta el Hospital Español Ingresó en grave estado al centro asistencial con una herida de arma de fuego, pasó a la sala de reanimación, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció pasadas las 20 horas.

Personal de Policía Científica detectó tres oficios de bala en la camioneta del lado de la puerta del conductor y relevó la escena del homicidio. En el lugar, no se encontraron vainas, por lo que se presume que utilizaron un revólver para cometer el crimen.

El relevamiento de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior en la zona identificaron a los autores del ataque, un hombre y una mujer. Buscados por la Policía, fue detenido el hombre y está a disposición de la fiscal de Homicidios, Mirta Morales.