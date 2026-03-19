Gobierno presentó proyecto de Ley de Empleo Integral: plantea subsidios para empresas que contraten a grupos prioritarios

El gobierno presentó este jueves el proyecto para la nueva Ley de Empleo Integral, que busca actualizar y mejorar las ya existentes Ley de Empleo Juvenil (Ley N.º 19.133), Ley de Fomento al Empleo (Ley N.°19.689), Ley de Promoción del Empleo (Ley N.º 19.973).

Este proyecto está pensada para grupos prioritarios que abarcan personas jóvenes de entre 15 y 29 años, mujeres jefas de hogares monoparentales, personas afrodescendientes, personas trans, personas privadas de libertad, con medidas alternativas o liberadas hasta 3 años, personas en situación de discapacidad y personas mayores de 50 años. Esto por tratarse de "colectivos que enfrentan mayores restricciones" en el mercado laboral.

"Hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera porque su vulnerabilidad así lo indica", explicó en conferencia el presidente Yamandú Orsi.

Se prevén incentivos como subsidios en remuneración para empresas que contraten a personas en estos colectivos y apoyo con subsidios patronales a emprendimientos, proyectos o cooperativas encabezadas por tales.

En el primer caso, "dichos subsidios van desde un 25% hasta un 80% de la remuneración del trabajador, dependiendo del colectivo a contratar. A modo de ejemplo, si una empresa contrata a una mujer jefa de hogar monoparental en condición de vulnerabilidad, por un salario de $38.000 le corresponderá un subsidio de $25.300.

"Lo que estamos haciendo es poniendo recursos de manera tal que aquellas empresas, pequeñas, medianas y más grandes, lo que será diferente según el escalón, incentivos para que puedan generar más puestos de trabajo y que puedan resolver el tema laboral junto con el Estado de manera concreta, con números concretos, y esto implica recursos. Estamos hablando de unos 10 millones de dólares al año", indicó el presidente.

"Asimismo, las personas que accedan a estos programas tendrán prioridad en los procesos de formación profesional, certificación ocupacional y desarrollo de habilidades y competencias transversales, combinando empleo con capacitación", indica el comunicado del gobierno.

"La nueva normativa incorpora con mayor fuerza el vínculo entre el empleo y la formación profesional, entendiendo que la capacitación es un factor clave para mejorar la inserción laboral en un contexto de transformación tecnológica y productiva", agrega.

El gobierno cuestiona que la ley actual de Promoción del Empleo presenta "bajo número de contrataciones en comparación con los niveles esperados, dificultades de acceso para micro y pequeñas empresas y excesiva concentración territorial de las contrataciones en la capital".

"Nuestro país tiene herramientas, tiene instrumentos, que muchas veces no se aplican en su totalidad o no son utilizados en las mejores de las condiciones. Esta crítica, autocritica, en torno a lo que estaba ocurriendo, llevó a que se desplegara por parte de la Dirección Nacional de Empleo en todo el territorio una red de recorridas, una agenda de tránsito, por cada localidad, por cada departamento para escuchar a los actores", dijo por su parte el ministro de Trabajo Juan Castillo.