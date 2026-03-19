Ejecutivo otorgará USD 10 millones anuales en subsidios para la Ley de Empleo Integral, destacó Orsi

El presidente Yamandú Orsi aseguró este jueves que el proyecto de Ley de Empleo Integral que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento busca favorecer el empleo y complementa a los incentivos a la inversión anunciados por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, necesarios para el crecimiento del país.

El mandatario refirió a la inversión y al empleo como parte de una propuesta integral que apunta beneficiar a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como jóvenes que no consiguen el primer empleo, mujeres que crían solas a sus hijos y en mayores de 50 años que tienen dificultades para volver a conseguir trabajo para llegar al final de su vida laboral y poder jubilarse.

"La idea es resolver esto a través de un subsidio al empleo que va del 25 al 80% de la retribución mensual, según el caso", indicó. Orsi aseguró que el Estado pondrá los recursos, unos 10 millones de dólares anuales, a modo de incentivo para que pequeñas, medianas y grandes empresas puedan generar más puestos de trabajo.

El mandatario afirmó que el proyecto tendrá en cuenta todo el territorio nacional, pero considerando que hay zonas que lo requieren más que otras. "Estamos que esta ley se concrete, que se pueda aprobar y que, tanto en el interior como en el área metropolitana, aquellas pequeñas y medianas empresas que están teniendo dificultades para contratar gente o aquellas personas que están teniendo dificultades para conseguir trabajo, tengan de parte del Estado una mano en momento donde tenemos que afinar mucho la puntería para poder navegar en este mundo tan convulsionado", expresó.

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