RECIBÍ EL NEWSLETTER
PERSONAS MÁS VULNERABLES

Ejecutivo otorgará USD 10 millones anuales en subsidios para la Ley de Empleo Integral, destacó Orsi

La iniciativa del Poder Ejecutivo complementa a los incentivos a la inversión anunciados, y a apunta a jóvenes, mujeres jefas de hogar y mayores de 50 años, entre otros grupos de población.

orsi-y-castillo

El presidente Yamandú Orsi aseguró este jueves que el proyecto de Ley de Empleo Integral que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento busca favorecer el empleo y complementa a los incentivos a la inversión anunciados por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, necesarios para el crecimiento del país.

El mandatario refirió a la inversión y al empleo como parte de una propuesta integral que apunta beneficiar a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como jóvenes que no consiguen el primer empleo, mujeres que crían solas a sus hijos y en mayores de 50 años que tienen dificultades para volver a conseguir trabajo para llegar al final de su vida laboral y poder jubilarse.

"La idea es resolver esto a través de un subsidio al empleo que va del 25 al 80% de la retribución mensual, según el caso", indicó. Orsi aseguró que el Estado pondrá los recursos, unos 10 millones de dólares anuales, a modo de incentivo para que pequeñas, medianas y grandes empresas puedan generar más puestos de trabajo.

orsi dijo que no enviara venia de ferrero y sostuvo que esto no se arregla con un papel y menos con un manoseo
Seguí leyendo

Orsi dijo que no enviará venia de Ferrero y sostuvo que "esto no se arregla con un papel y menos con un manoseo"

El mandatario afirmó que el proyecto tendrá en cuenta todo el territorio nacional, pero considerando que hay zonas que lo requieren más que otras. "Estamos que esta ley se concrete, que se pueda aprobar y que, tanto en el interior como en el área metropolitana, aquellas pequeñas y medianas empresas que están teniendo dificultades para contratar gente o aquellas personas que están teniendo dificultades para conseguir trabajo, tengan de parte del Estado una mano en momento donde tenemos que afinar mucho la puntería para poder navegar en este mundo tan convulsionado", expresó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
CIUDAD DE LA COSTA

Fue a denunciar que perdió el documento y terminó detenido por librar cheques sin fondos
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros: sigue el calor de tarde y el sábado desmejora con tormentas y lluvias
QUÉ MIDE EL RANKING DE FELICIDAD

Salió el nuevo ranking de felicidad mundial y otra vez lidera Finlandia; ¿en qué puesto está Uruguay?

Te puede interesar

Prisión preventiva por 180 días para el hombre que asesinó a su expareja en presencia de sus hijos en Artigas
IMPUTADO POR FEMICIDIO

Prisión preventiva por 180 días para el hombre que asesinó a su expareja en presencia de sus hijos en Artigas
Nunca pude imaginar que sería capaz de hacer esto, dijo hermano de Silvia, la mujer asesinada por su expareja en Artigas
PIDE JUSTICIA

"Nunca pude imaginar que sería capaz de hacer esto", dijo hermano de Silvia, la mujer asesinada por su expareja en Artigas
Reprograman el Cosquín Rock Uruguay por pronóstico de tormentas para el sábado
EN LA RAMBLA DE MONTEVIDEO

Reprograman el Cosquín Rock Uruguay por pronóstico de tormentas para el sábado

Dejá tu comentario