TRAS MOVILIZACIÓN DE VECINOS

Detuvieron al principal sospechoso de la ola de robos en Castillos: "Estaba cometiendo delitos violentos", dijo la Policía

La Policía de Rocha y la Fiscalía aunaron criterios, logrando la orden de allanamiento y detención para el individuo de 35 años; el hombre estaba identificado por los vecinos que se movilizaron este lunes en reclamo de medidas.

detenido-castillos-rocha-robo

La Policía de Rocha detuvo en estas horas al principal sospechoso de la ola de robos cometidos en la ciudad de Castillos.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que la movilización realizada por los vecinos este lunes llegó a las autoridades correspondientes, logrando conseguir la orden de detención del individuo.

Los vecinos manifestaron que conocían al delincuente, de 35 años. En la mañana de este martes tras una serie de allanamientos, la Policía logró ubicarlo en el barrio San Martín. Al momento se encuentra a disposición de la Justicia.

vecinos de castillos denuncian saqueos en comercios y viviendas: exigimos a fiscalia una respuesta
Vecinos de Castillos denuncian "saqueos" en comercios y viviendas: "Exigimos a Fiscalía una respuesta"

El coordinador de la Jefatura de Rocha, Luis Giménez, dijo a Subrayado que aunaron criterios con la Fiscalía y pudieron llevar adelante los allanamientos y detenerlo.

Giménez indicó que el hombre cuenta con antecedentes por varios delitos, entre ellos contra la propiedad y contra la persona física. Ya ha estado internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. "Estamos en una situación que tenemos que determinar aún si es de consumo o no, no lo podemos determinar, pero sí que estaba cometiendo delitos violentos que no era común en él".

"Estamos en plena etapa de trabajo aún. Esperamos más actuaciones que van a ser prontamente diligenciadas a través de Fiscalía".

Al momento, los efectivos no han hallado el arma utilizada por el delincuente para cometer los robos.

