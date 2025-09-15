RECIBÍ EL NEWSLETTER
OLA DE ROBOS

Vecinos de Castillos denuncian "saqueos" en comercios y viviendas: "Exigimos a Fiscalía una respuesta"

Una ola de robos viene azotando a los pobladores que se movilizaron en reclamo de medidas. "Estamos viviendo realmente con miedo porque no sabes cuándo te va a tocar".

ola-robos-castillos-rocha

Vecinos de la ciudad de Castillos se movilizaron este lunes en reclamo de medidas ante la ola de robos.

"El pueblo está conmocionado, esto no lo habíamos vivido antes; tenemos que tomar medidas (...) han saqueado los comercios, y no solo los comercios, también las casas particulares. Hay una conmoción en Castillos porque es increíble, estamos viviendo con miedo, esto no es digno, no puede ser y tenemos que parar".

Y añadió: "La Policía ha actuado muy bien, pero no sé qué pasa, las pruebas nunca son suficientes y son las mismas personas que todos sabemos quienes son y las mismas personas de muchos años que los sueltan y vienen y cometen de nuevo los mismos delitos".

el alzheimer afecta a unas 50 mil personas en uruguay: los sintomas y una aplicacion que busca mejorar la calidad de vida
Seguí leyendo

El alzhéimer afecta a unas 50 mil personas en Uruguay: los síntomas y una aplicación que busca mejorar la calidad de vida

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que los robos se han dado con diferencia de pocas horas. Los vecinos aseguran que ocurren en la noche y en el día, en comercios y en casas de familia.

"Estamos viviendo realmente con miedo porque no sabes cuándo te va a tocar", dijo una de las vecinas.

Por su parte, dos de las comerciantes de una panadería céntrica comentaron que el pasado sábado, delincuentes ingresaron al local, causaron daños y se llevaron dinero. El domingo en la mañana volvió a entrar el mismo individuo con un arma de fuego. El hombre les apuntó en la cabeza y les exigió la recaudación.

"Está plenamente identificado (...) no han servido las imágenes, no han servido los testimonios de los vecinos, exigimos a Fiscalía una respuesta, pero no hay".

Según indicaron, la Policía está cansada de llevarlos y que vuelvan a las pocas horas.

Otra de las comerciantes contó que ingresaron a su local en 29 oportunidades.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
en paso molino

Ladrón robó en una farmacia y cuando la Policía tomaba la denuncia, otro delincuente entró a hurtar
CANELONES

Cuatro fallecidos en dos accidentes de tránsito el domingo de noche, uno en la Interbalnearia y otro en ruta 12
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
INFORME DE INUMET

Levantan advertencia naranja y queda amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Te puede interesar

Yamandú Orsi en rueda de prensa. Foto: FocoUy video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación del presidente Yamandú Orsi : 43% aprueba y 25% desaprueba
Estoy convencido de lo que estoy haciendo, dijo Orsi tras pedido de renuncia de Álvaro Danza por parte de la oposición video
"INCOMPATIBILIDAD EN EL CARGO"

"Estoy convencido de lo que estoy haciendo", dijo Orsi tras pedido de renuncia de Álvaro Danza por parte de la oposición
Blancos y colorados vuelven a exigir la renuncia de Álvaro Danza como presidente de ASSE video
PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

Blancos y colorados vuelven a exigir la renuncia de Álvaro Danza como presidente de ASSE

Dejá tu comentario