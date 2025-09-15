Vecinos de Castillos denuncian "saqueos" en comercios y viviendas: "Exigimos a Fiscalía una respuesta"

Vecinos de la ciudad de Castillos se movilizaron este lunes en reclamo de medidas ante la ola de robos .

"El pueblo está conmocionado, esto no lo habíamos vivido antes; tenemos que tomar medidas (...) han saqueado los comercios, y no solo los comercios, también las casas particulares. Hay una conmoción en Castillos porque es increíble, estamos viviendo con miedo, esto no es digno, no puede ser y tenemos que parar".

Y añadió: "La Policía ha actuado muy bien, pero no sé qué pasa, las pruebas nunca son suficientes y son las mismas personas que todos sabemos quienes son y las mismas personas de muchos años que los sueltan y vienen y cometen de nuevo los mismos delitos".

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que los robos se han dado con diferencia de pocas horas. Los vecinos aseguran que ocurren en la noche y en el día, en comercios y en casas de familia.

"Estamos viviendo realmente con miedo porque no sabes cuándo te va a tocar", dijo una de las vecinas.

Por su parte, dos de las comerciantes de una panadería céntrica comentaron que el pasado sábado, delincuentes ingresaron al local, causaron daños y se llevaron dinero. El domingo en la mañana volvió a entrar el mismo individuo con un arma de fuego. El hombre les apuntó en la cabeza y les exigió la recaudación.

"Está plenamente identificado (...) no han servido las imágenes, no han servido los testimonios de los vecinos, exigimos a Fiscalía una respuesta, pero no hay".

Según indicaron, la Policía está cansada de llevarlos y que vuelvan a las pocas horas.

Otra de las comerciantes contó que ingresaron a su local en 29 oportunidades.