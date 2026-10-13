Detuvieron al principal sospechoso del homicidio de un hombre asesinado a tiros en un taller de motos en Sayago

Un hombre de 37 años fue detenido como principal sospechoso del homicidio de otro, asesinado a tiros el 30 de junio adentro de un taller de reparación de motos, ubicado en la calle Bell, entre María Orticochea y Julián Astengo, en Sayago.

La víctima, de 33 años, fue acribillada tras recibir varios disparos de arma de fuego, luego de que delincuentes ingresaran al taller de reparación. Otro hombre, de 31 años, resultó baleado en las piernas.

Tras el hecho, el Departamento de Homicidio de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía se hizo cargo de las actuaciones del caso. Analizó las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y realizó un seguimiento para dar con los responsables del crimen.

Seguí leyendo Ataque a tiros en el Cerro dejó un joven de 25 años muerto y otro de 23 herido

La investigación determinó que varias personas participaron directa e indirectamente en el homicidio. El autor de los disparos y su acompañante fugaron en moto del lugar, escondieron el vehículo y se fueron en un auto. La persona que colaboró con los delincuentes fue imputada por encubrimiento.

La Policía logró dar con el autor de los disparos este martes. A los efectivos de la Brigada de Delitos Automotores les llamó la atención un vehículo en Belvedere, cuyos ocupantes rompieron un celular cuando eran detenidos para su identificación.

Quien resultó ser el homicida del hombre asesinado en el taller dio un nombre falso y el sistema no estableció que tenía requisitoria pendiente por el crimen. Sin embargo, el personal de Homicidios analizó las cámaras y lo reconoció.

La Policía montó un operativo de vigilancia y logró detener al autor de los disparos, que permanece a disposición de la Fiscalía de Homicidios.