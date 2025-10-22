Detuvieron al estudiante de UTU que amenazó con abusar y matar a una docente

Un estudiante de la escuela técnica de Malvín Norte, un hombre de 34 años, fue detenido por la Policía luego de que una docente denuncie que recibió amenazas de su parte.

En los mensajes, el estudiante la amenazó con violarla y matarla. El hecho generó un paro de la Asociación de Funcionarios de UTU el lunes.

Tras la denuncia, la Policía detuvo al hombre en las últimas horas y lo puso a disposición de la Justicia, que determinó la prohibición de comunicación y acercamiento a la docente, como medida cautelar.

Este jueves habrá una audiencia en el juzgado de violencia doméstica y género para resolver la situación judicial.

