PIEDRAS DE CHILENO

Detonaron el explosivo que apareció en la costa de Maldonado, en la zona de Piedras del Chileno

Es el segundo explosivo que aparece en esa zona. El anterior fue una granada de mano a mediados de setiembre.

Foto: Armada Nacional

Foto: Armada Nacional

Encontraron una munición tipo granada en Piedras de Chileno, Maldonado, a mediodía de este jueves, y en la tarde se resolvió su detonación controlada en el lugar.

En un principio, el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, señaló que se trata de una munición "muy vieja, en aparente mal estado, oxidada". De todos modos, actuó Prefectura y se dio cuenta a Fiscalía, que dispuso la presencia de la Brigada de Explosivos, del Servicio de Material y Armamento del Ejército para manipular la granada y estudiarla.

Con la presencia de un Batallón de Ingenieros de Combate y tras una inspección ocular, se determinó que el aparato estaba en "muy malas condiciones para retirarlo" por lo que se dio aviso al Equipo de Desactivacion de Artefactos Terroristas y antes de las 17:00 horas fue detonado en el lugar.

En setiembre, una granada de mano apareció en la misma zona.

granada-en-punta-del-este-piedras-del-chileno-fotoarmada
Foto: Armada Nacional.

Foto: Armada Nacional.

