Gustavo Penadés seguirá en prisión preventiva: para la jueza tuvo un "acercamiento intimidante" a un testigo

El exsenador Gustavo Penadés continúa en prisión preventiva, por 180 días más, definió la jueza Marcela Vargas, en una audiencia que se desarrolló en la tarde de este jueves, por las medidas cautelares con las que aguarde el juicio en su contra por delitos sexuales.

Sebastián Mauvezin, que también está imputado en el caso de abuso sexual, también continuará en prisión preventiva.

"Sucedió en la última audiencia un episodio con un testigo intimidado. Cuando terminó su declaración Penadés tuvo un acercamiento hacia él", explicó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. si bien el imputado dijo que fue para saludarlo, tanto para la fiscal como para la jueza, fue "un acercamiento intimidante" a un testigo que tiene custodia policial.

El exlegislador cumple su prisión preventiva en la cárcel de Florida y este miércoles, la fiscal Isabel Ithurralde presentó la acusación que pide una pena de 16 años de reclusión. Por lo que también se considera el riesgo de fuga.

Son 54 las personas que declararán durante el juicio contra el exsenador y Mauvezín.

El miércoles la fiscal a cargo de la investigación, Isabel Ithurralde, presentó la acusación en la que pidió una pena de 16 años de reclusión. por la investigación que realiza en su contra desde el 10 de octubre de 2023 cuando el exsenador fue imputado por 22 delitos: 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravados, 3 de abuso sexual agravados, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real, en calidad de autor.

Ese mismo día fue imputado también el profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. Ithurralde solicitó, en su caso, 6 años de cárcel.