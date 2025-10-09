Soledad Suárez afirmó que Penadés hace "exhibición de poder" y que "resulta obviamente intimidatorio" para víctimas

La Justicia resolvió este jueves extender la prisión preventiva por 180 días más, por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, tanto en el caso del exsenador Gustavo Penadés como de Sebastián Mauvezin, en la causa por delitos sexuales contra menores de edad en la que son investigados.

La abogada del Consultorio Jurídico de Udelar, Soledad Suárez, explicó que la defensa de las víctimas "estuvo centrada en plantear la exhibición de poder que hace constantemente (Penadés), lo que resulta obviamente intimidatorio".

También habló de una "amenaza de matarlo explícita" contra un testigo, que se encontró en el celular del exdirector del exComcar, Carlos Taroco.

"De allí el riesgo importante que corría, que ya estaba dado solo por ser a partir de él que se descubre la trama, pero se sumó la amenaza de matarlo explícita en esa evidencia, lo cual determino que declarara en forma anticipada. La idea inicial era que fuese antes de que se liberara Taroco, pero hubo diferentes planteos de la defensa que dilataron esta situación y terminó haciéndolo ahora, con altísimas medidas de seguridad para preservar dónde incluso se encontraba durante el tiempo que estuvo declarando y en audiencia contaba con custodios que también tenía el tiempo que no estaba en juicio", dijo Suárez.

Para la Justicia, Penadés tuvo un "acercamiento intimidante" hacia el testigo durante una audiencia.