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Barrio pérez castellanos

Detienen a un taxista por sospechas de que participó en el homicidio de la avenida Jacobo Varela

El homicidio ocurrió este martes de mañana en el barrio Pérez Castellanos. Los investigadores identificaron al sospechoso en su taxi en el lugar del crimen.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un taxista de 43 años fue detenido a las cinco de la tarde de este martes como sospechoso de estar involucrado en un homicidio cometido en la mañana del mismo día en la avenida Jacobo Varela esquina Rafael Eguren, en Pérez Castellanos.

Tras el crimen, efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos analizaron las cámaras e identificaron al taxista y su vehículo en el lugar del hecho, según supo Subrayado.

El taxista declaró ante los investigadores pero ante inconsistencias en su relato fue detenido. Tiene un antecedente penal de 2010 por rapiña. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios de segundo turno, que deberá resolver su situación judicial.

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Para los investigadores, el detenido participó del asesinato ocurrido ayer a las 7:40 de la mañana. La víctima fue un hombre de 38 años con 11 antecedentes penales. Vecinos escucharon cuatro disparos y vieron al hombre ya caído en la avenida.

Cuando la Policía llegó, encontró en la esquina, sobre el pasto, cuatro casquillos de bala y manchas de sangre.

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