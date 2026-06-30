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Capturaron al cómplice del homicida de un hombre de 37 años, en Salto; cumplirá prisión preventiva

La Policía de Salto continúa la búsqueda del autor del crimen; el cómplice fue imputado por los delitos de rapiña especialmente agravada y homicidio.

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Fue detenido e imputado uno de los involucrados en el crimen de un hombre, ocurrido días pasados en el barrio Calafí, en la ciudad de Salto.

Se trata del individuo que acompañaba al atacante que disparó contra el hombre de 37 años; fue imputado por los delitos de rapiña especialmente agravada y homicidio, cumplirá 120 días de prisión preventiva.

Según informó la Jefatura de Salto, todo comenzó días pasados cuando sobre la hora 22:30 debieron concurrir hasta la calle Luis Pasquet 1200, porque había una persona herida de arma de fuego.

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La víctima fue trasladada al hospital en un vehículo particular, falleciendo posteriormente en el centro de salud.

La Policía comenzó a investigar el hecho como un caso de rapiña, en el que dos individuos habían abordado a la víctima, efectuado un disparo en el tórax y robado una motocicleta.

La investigación continúa para dar con el paradero del autor del crimen.

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