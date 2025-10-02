RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación de homicidio

Detienen a un joven como sospechoso por el asesinato del barbero frente a la Fortaleza del Cerro

El sospechoso, un joven de 24 años, fue arrestado en la mañana de este jueves en el Cerro, Montevideo.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.

Un joven de 24 años fue detenido este jueves de mañana en el Cerro de Montevideo, como sospechoso de estar implicado en el homicidio de un barbero de 27 años, ocurrido el pasado 22 de setiembre frente a la Fortaleza del Cerro.

Fuentes de la investigación informaron a Subrayado que el arrestado, que tiene antecedentes penales, fue capturado por policías del Departamento de Homicidios.

Ese lunes la víctima estaba con un amigo en uno de los bancos próximos a las letras de Montevideo cuando fue abordada por un delincuente que intentó rapiñarlos. Según la información policial, el barbero forcejeó con el asaltante. Ambas víctimas habían llegado en un Volkswagen Vento que quedó en el lugar.

El joven herido fue trasladado de urgencia al hospital del Cerro, pero murió poco después en la Emergencia. Su amigo resultó ileso, mientras que el delincuente escapó.

En la escena quedaron prendas de vestir, championes, el arma homicida y el vehículo, elementos que fueron periciados por Policía Científica.

investigación de homicidio

Detienen a un joven como sospechoso por el asesinato del barbero frente a la Fortaleza del Cerro
