Detienen a un joven como sospechoso por el asesinato del barbero frente a la Fortaleza del Cerro

Un joven de 24 años fue detenido este jueves de mañana en el Cerro de Montevideo, como sospechoso de estar implicado en el homicidio de un barbero de 27 años, ocurrido el pasado 22 de setiembre frente a la Fortaleza del Cerro.

Fuentes de la investigación informaron a Subrayado que el arrestado, que tiene antecedentes penales, fue capturado por policías del Departamento de Homicidios.

Ese lunes la víctima estaba con un amigo en uno de los bancos próximos a las letras de Montevideo cuando fue abordada por un delincuente que intentó rapiñarlos. Según la información policial, el barbero forcejeó con el asaltante. Ambas víctimas habían llegado en un Volkswagen Vento que quedó en el lugar.

Seguí leyendo Homicidio en la Fortaleza del Cerro: la víctima fue baleada en el cuello tras forcejeo con un delincuente

El joven herido fue trasladado de urgencia al hospital del Cerro, pero murió poco después en la Emergencia. Su amigo resultó ileso, mientras que el delincuente escapó.

En la escena quedaron prendas de vestir, championes, el arma homicida y el vehículo, elementos que fueron periciados por Policía Científica.