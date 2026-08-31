Mataron a tiros a un hombre en Piedras Blancas: el tiroteo incluyó al menos seis disparos

Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo. Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en la mañana de este lunes en el barrio Piedras Blancas en Montevideo.

La escena fue en el cruce de los pasajes 3 y 6, cerca de Camino Teniente Rinaldi. Allí, la Policía incautó seis casquillos esparcidos por una cuadra.

El hombre, que era de la zona, tenía antecedentes penales. Tras ser atacado, corrió una cuadra y cayó.

La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que busca cámaras y testigos de la zona. Los policías buscan determinar si el o los autores se desplazaban en vehículo o caminando.

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