Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en la mañana de este lunes en el barrio Piedras Blancas en Montevideo.
Mataron a tiros a un hombre en Piedras Blancas: el tiroteo incluyó al menos seis disparos
El hombre de 39 años, tras ser atacado a tiros, corrió una cuadra y cayó, este lunes de mañana.
La escena fue en el cruce de los pasajes 3 y 6, cerca de Camino Teniente Rinaldi. Allí, la Policía incautó seis casquillos esparcidos por una cuadra.
El hombre, que era de la zona, tenía antecedentes penales. Tras ser atacado, corrió una cuadra y cayó.
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La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que busca cámaras y testigos de la zona. Los policías buscan determinar si el o los autores se desplazaban en vehículo o caminando.
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