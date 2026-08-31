RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre en Piedras Blancas: el tiroteo incluyó al menos seis disparos

El hombre de 39 años, tras ser atacado a tiros, corrió una cuadra y cayó, este lunes de mañana.

Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en la mañana de este lunes en el barrio Piedras Blancas en Montevideo.

La escena fue en el cruce de los pasajes 3 y 6, cerca de Camino Teniente Rinaldi. Allí, la Policía incautó seis casquillos esparcidos por una cuadra.

El hombre, que era de la zona, tenía antecedentes penales. Tras ser atacado, corrió una cuadra y cayó.

Foto: Subrayado. Piedras Blancas, Montevideo.
Seguí leyendo

Imputado como coautor de homicidio el hombre detenido por el crimen de una joven en Piedras Blancas

La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que busca cámaras y testigos de la zona. Los policías buscan determinar si el o los autores se desplazaban en vehículo o caminando.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Cinco detenidos y cuatro policías lesionados tras el clásico; hinchas escondieron pirotecnia en "pieza ciega" del estadio
TRANSPORTE DE MONTEVIDEO

Usuarios denuncian en Defensoría del Vecino que taxis cobran costo adicional a personas con discapacidad
VILLA ESPAÑOLA

Dispararon desde un auto hacia una casa y dejaron cinco heridos que fueron derivados al Pasteur
Accidente fatal

Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla en Ciudad Vieja
BARRIO PEÑAROL

La Policía los vio cargando armas largas a una camioneta y se entregaron tras atrincherarse "por la fuerza" en una casa

Te puede interesar

Un condenado por agravio a la Policía, un adolescente liberado y tres hinchas detenidos tras incidentes del clásico
ENFRENTAMIENTO EN EL CDS

Un condenado por agravio a la Policía, un adolescente liberado y tres hinchas detenidos tras incidentes del clásico
Video: así fue el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y policías tras el clásico; también muestra el ingreso a la pieza oculta video
imágenes CON DRON

Video: así fue el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y policías tras el clásico; también muestra el ingreso a la pieza oculta
En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico video
hay un identificado

En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico

Dejá tu comentario