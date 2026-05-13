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Homicidio en marzo

Detienen a un adolescente de 16 años como sospechoso de haber asesinado a una mujer en Flor de Maroñas

El homicidio ocurrió el 18 de marzo. Los investigadores de Homicidios detuvieron al sospechoso en Vista Linda, barrio montevideano donde se escondía.

El homicidio fue en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas.

El homicidio fue en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas.

El homicidio fue en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas.

Efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvieron este miércoles a un adolescente de 16 años como sospechoso de un homicidio.

El martes, los investigadores recibieron información acerca de dónde podría estar el acusado, que ya estaba identificado. Durante un operativo en el barrio Vista Linda —al norte de Flor de Maroñas—, dieron con el menor, que se escondía allí, según supo Subrayado.

Ahora el detenido está a disposición de la Fiscalía de Adolescentes. Era buscado por el crimen de una mujer de 42 años, quien murió atacada a tiros el pasado 18 de marzo en Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas.

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Durante el tiroteo —que fue desde una moto—, otro adolescente de 16 años resultó con dos impactos, pero terminó fuera de peligro. Ambos fueron trasladados a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, pero la mujer no sobrevivió.

Ese día, en la escena, la Policía incautó varios casquillos.

La vivienda donde ocurrió el homicidio ya había sido allanada. Allí la Policía incautó municiones, réplica de pistolas y chalecos antibalas. En tanto, familiares del adolescente herido dijeron entonces a Subrayado que hay delincuentes que quieren ocupar las casas en la zona y arremeten a tiros para asustar a los residentes.

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