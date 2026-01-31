Un policía fue víctima de un intento de rapiña a la hora 21:30 de este viernes en el barrio Villa Española, Montevideo.
Delincuente apuñaló a un policía para rapiñarlo en Villa Española y escapó
El policía fue trasladado al Hospital Policial, estable, y permanece fuera de peligro. El delincuente escapó corriendo.
El funcionario fue sorprendido por un delincuente que lo apuñaló en el abdomen en avenida Larrañaga esquina Pernas, cerca del Antel Arena.
Tras herirlo, el delincuente escapó corriendo hacia Serrato y permanece prófugo, dijeron fuentes policiales a Subrayado.
En tanto, el policía —que vestía de particular— fue trasladado al Hospital Policial donde ingresó estable. Está fuera de peligro.
