Intento de rapiña

Delincuente apuñaló a un policía para rapiñarlo en Villa Española y escapó

El policía fue trasladado al Hospital Policial, estable, y permanece fuera de peligro. El delincuente escapó corriendo.

Foto: Subrayado. Emergencia del Hospital Policial.

Un policía fue víctima de un intento de rapiña a la hora 21:30 de este viernes en el barrio Villa Española, Montevideo.

El funcionario fue sorprendido por un delincuente que lo apuñaló en el abdomen en avenida Larrañaga esquina Pernas, cerca del Antel Arena.

Tras herirlo, el delincuente escapó corriendo hacia Serrato y permanece prófugo, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

La víctima tenía 54 años.
En tanto, el policía —que vestía de particular— fue trasladado al Hospital Policial donde ingresó estable. Está fuera de peligro.

