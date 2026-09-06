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ZONA DE MELILLA

Policías de zona operacional IV asistieron a una madre en trabajo de parto en su vivienda y le dieron la bienvenida a Ema

Los uniformados colaboraron con la mujer de 35 años que se encontraba en su casa de zona de Camino Fauquet y Niña, en Melilla. La bebé fue derivada a un centro de salud y se encuentra en buen estado.

Sipolna

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Efectivos de URPM de Zona Operacional IV asistieron a una mujer, de 35 años, que se encontraba en trabajo de parto en una vivienda de la zona de Camino Fauquet y Niña, en la zona de Melilla.

El Centro de Comando Unificado derivó a una dotación tras la solicitud de asistencia por una parturienta a término.

Una vez en el lugar, constataron que la mujer se encontraba en labor de parto, por lo que comenzaron a asistirla mientras se coordinaba la atención correspondiente.

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Minutos después se produjo el nacimiento de Ema, quien fue trasladada a un centro de salud para su valoración médica.

Según informó personal médico, la recién nacida se encontraba en buen estado de salud. La madre también fue trasladada al centro asistencial para continuar con la atención correspondiente.

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