La Policía hizo allanamientos, en la mañana de este martes, y detuvo a dos hombres de 23 y 47 años, sospechosos de estar implicados en un robo cometido el pasado 3 de octubre. Dos delincuentes en moto ingresaron al local cuando ya estaba por cerrar y había solamente una empleada y escaparon con $400 mil.
Detienen a dos sospechosos por el robo de $400.000 en un local de cobranzas de La Comercial
El asalto ocurrió el pasado 3 de octubre en un local de cobranzas ubicado en Nueva Palmira esquina Bulevar Artigas. Este martes de mañana, policías allanaron las casas de los sospechosos.
El negocio está ubicado en Nueva Palmira esquina Bulevar Artigas, en La Comercial. Enseguida el caso comenzó a ser investigado por detectives de la Zona Operacional I. En base a pericias de Policía Científica y análisis de cámaras de videovigilancia, los investigadores pudieron marcar viviendas ubicadas por la calle Martín C Martínez, cerca del lugar del asalto.
Durante los allanamientos, los policías detuvieron a ambos: el de 47 años, que tiene un antecedente penal por homicidio (presuntamente participó del robo); y el de 23, que no solo pudo haber estado implicado sino que al momento en que lo vio la policía tenía consigo un arma. Pese a su edad, ya estuvo en prisión por una rapiña y salió de la cárcel hace tres meses, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.
Un hombre de 72 años murió en el incendio de un galpón de un haras en Tacuarembó
Los efectivos incautaron un revólver calibre 32 con seis municiones, ropas usadas durante el robo, dinero, municiones calibre 32 y 38 y celulares, que serán periciados para saber si tienen información de interés.
Los arrestados están a disposición de la fiscal de Flagrancia de 13° turno, Mirna Busich. Ella deberá resolver su situación judicial en las próximas horas, frente a un juez.
Dejá tu comentario