Detienen a dos sospechosos por el robo de $400.000 en un local de cobranzas de La Comercial

El asalto ocurrió el pasado 3 de octubre en un local de cobranzas ubicado en Nueva Palmira esquina Bulevar Artigas. Este martes de mañana, policías allanaron las casas de los sospechosos.

Foto: Subrayado. Robo en local de pagos en La Comercial, el 3 de octubre de 2025.

La Policía hizo allanamientos, en la mañana de este martes, y detuvo a dos hombres de 23 y 47 años, sospechosos de estar implicados en un robo cometido el pasado 3 de octubre. Dos delincuentes en moto ingresaron al local cuando ya estaba por cerrar y había solamente una empleada y escaparon con $400 mil.

El negocio está ubicado en Nueva Palmira esquina Bulevar Artigas, en La Comercial. Enseguida el caso comenzó a ser investigado por detectives de la Zona Operacional I. En base a pericias de Policía Científica y análisis de cámaras de videovigilancia, los investigadores pudieron marcar viviendas ubicadas por la calle Martín C Martínez, cerca del lugar del asalto.

Durante los allanamientos, los policías detuvieron a ambos: el de 47 años, que tiene un antecedente penal por homicidio (presuntamente participó del robo); y el de 23, que no solo pudo haber estado implicado sino que al momento en que lo vio la policía tenía consigo un arma. Pese a su edad, ya estuvo en prisión por una rapiña y salió de la cárcel hace tres meses, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.

Los efectivos incautaron un revólver calibre 32 con seis municiones, ropas usadas durante el robo, dinero, municiones calibre 32 y 38 y celulares, que serán periciados para saber si tienen información de interés.

Los arrestados están a disposición de la fiscal de Flagrancia de 13° turno, Mirna Busich. Ella deberá resolver su situación judicial en las próximas horas, frente a un juez.

