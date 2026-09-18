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MALDONADO

Condenaron a 3 años y medio de cárcel a la mujer que se hacía pasar por psicóloga forense para cometer estafas

Una de las acciones ilícitas tenía que ver con la promesa de sacar a un preso de la cárcel de Las Rosas, por lo que había recibido 200.000 pesos. También, alquilaba apartamentos y después los intentaba vender o arrendar, recibiendo dinero como adelanto de pago.

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En la sede del Juzgado Letrado de 4º turno de Maldonado, fue condenada la mujer que se hacía pasar por psicóloga forense y fuera denunciada por varias estafas.

La condena fue a la pena de 3 años y 6 meses de penitenciaría como autora penalmente responsable de tres delitos de falsificación de documento público por un particular, un delito de documento privado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de usurpación de título, todos en régimen de reiteración real con dos delitos de estafa.

La resolución judicial se dio luego de varios días de iniciadas las actuaciones dado que la mujer se encontraba internada en un sanatorio de Maldonado tras descompensarse minutos después de ser detenida por distintas acusaciones ligadas a maniobras fraudulentas.

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Una de las acciones ilícitas tenía que ver con la promesa de la falsa psicóloga de sacar a un preso de la cárcel de Las Rosas, por lo que había recibido 200.000 pesos de parte de una familiar del recluso.

Otras denuncias se vinculaban al rubro inmobiliario dado que la ahora condenada alquilaba apartamentos y después los intentaba comercializar tanto en venta como alquiler, recibiendo dinero como adelanto de pago.

La mujer también había sido denunciada por un perjuicio económico de 11.000 dólares producto de otras de las estafas que cometió.

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