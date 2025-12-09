RECIBÍ EL NEWSLETTER
adolescente detenido

Detienen al sospechoso de haber matado a un joven cuando tenía en brazos a su hija de 2 años, también baleada

El detenido, de 17 años, es sospechoso del ataque a tiros cometido en la noche del 5 de enero en Nuevo Ellauri. Ambar, la niña de 2 años, ingresó entonces al Pereira Rossell, donde los médicos le constataron 15 orificios.

El adolescente de 17 años está a disposición de la Justicia.

Foto: Subrayado, archivo. Allanamiento del Departamento de Homicidios.

En la noche del 5 de enero pasado un joven de 22 años que estaba con su hija de 2 años en brazos recibió nueve balazos. Fue asesinado. Ocurrió en Teniente Rinaldi y San Martín, barrio Nuevo Ellauri (Montevideo).

Ambar, la niña, fue trasladada grave al hospital Pereira Rossell, donde, según supo Subrayado en el lugar en ese momento, fue internada con 15 orificios de bala en su cuerpo.

El joven asesinado había estado internado en dependencias del Inisa cuando era menor por haber participado del asesinato de una policía en 2020. Además, tenía 20 indagatorias por diferentes delitos siendo menor y otras 10 como mayor.

Un adolescente de 17 años fue imputado por asesinar a tiros a joven de 22 cuando tenía a su hija pequeña en brazos

Su homicidio, que terminó además con heridas graves en Ambar, respondió a un enfrentamiento entre bandas del barrio Nuevo Ellauri, según la investigación que realizó el Departamento de Homicidios.

Este lunes, tras casi un año de investigación —búsqueda de pruebas y tareas de inteligencia— los policías dieron con el presunto autor del asesinato.

El Departamento de Homicidios hizo cuatro allanamientos en el barrio Borro y ubicó a un adolescente de 17 años que es, para los investigadores, quien asesinó al hombre e hirió a la niña el pasado 5 de enero. A su vez, incautaron dos celulares que servirán para la investigación.

El adolescente fue puesto a disposición de Fiscalía, que resolverá su situación judicial en las próximas horas.

