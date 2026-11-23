Una nueva variante de Covid-19 fue identificada en Argentina y ya está bajo seguimiento de la Organización Mundial de la Salud.

Se llama PJ.2.1 y fue detectada a partir de muestras analizadas por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata.

Los primeros casos corresponden a tres pacientes internados en hospitales bonaerenses: dos bebés, de uno y dos meses, y un adulto de 58 años.

La variante desciende de Ómicron y presenta una mayor capacidad de transmisión, lo que aumenta las posibilidades de contagio. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia de que provoque una enfermedad más grave que otros linajes que circulan actualmente.

Los síntomas son los habituales de las infecciones respiratorias: fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal.

La OMS la mantiene bajo vigilancia para estudiar su evolución, su expansión y su comportamiento frente a la inmunidad generada por las vacunas y las infecciones anteriores.

Los estudios de laboratorio indican que los anticuerpos generados por vacunas adaptadas a variantes recientes también pueden neutralizar PJ.2.1.

Por el momento, la detección de esta variante no supone una alerta sanitaria extraordinaria, pero los investigadores continúan monitoreando su circulación.