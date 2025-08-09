RECIBÍ EL NEWSLETTER
costa de maldonado

Detectan hidrocarburo en las playas de Sauce de Portezuelo, El Chorro y Ocean Park, en Maldonado

Las autoridades ordenaron limpiar 350 metros de costa, ante el hallazgo de hidrocarburo en la arena.

Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

En la tarde de este viernes fue detectado hidrocarburo, en la playa de Sauce de Portezuelo, en Maldonado.. Y 24 horas después en la playa de Ocean Park y El Chorro.

Las autoridades de Prefectura, la Intendencia de Maldonado y del Ministerio de Ambiente están trabajando en el tema y, en estas horas, desde un helicóptero de la Armada se hace un monitoreo desde el aire. Mientras, técnicos trabajan en el lugar.

Según indicó la Armada mediante su vocero, Alejandro Pérez, es una "pequeña película" de hidrocarburo, observada en la línea de costa. Las autoridades ordenaron limpiar 350 metros, ante el hallazgo.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.
El vuelo de helicóptero realizado por Ancap detectó también la aparición de hidrocarburos en la costa de Ocean Park, según confirmó la Dirección de Medioambiente.

La directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, informó que se tomaron muestras, y se está a la espera por los resultados. Ese trabajo corresponde a Ancap.

Agregó que Ancap hizo análisis en el agua y no constató presencia de hidrocarburos este sábado.

"A primera hora del día de hoy, personal de Ancap con su grupo de respuesta local de la terminal del este se abocan a trabajos de limpieza supervisados por las autoridades de Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental). Personal de la Armada Nacional (...) realizan reconocimientos aéreos y terrestres, intentando buscar la fuente del hidrocarburo hallado", señaló la Armada en un comunicado.

Y agregó: "Hasta el momento no se han encontrado indicios objetivos para indicar la fuente ni tampoco podemos encontrar relación directa de este incidente con los ocurridos en la boya petrolera la semana pasada. Dado las características diferentes del hidrocarburo".

El hidrocarburo es el compuesto químico, base del petróleo, el gas natural y combustibles como la nafta, el diésel o el queroseno. Está formado por átomos de carbono e hidrógeno.

