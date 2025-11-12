RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUATRO CONDENADOS

Desvíos en Fondo de Vivienda: presidente del Sunca espera se profundice la investigación porque entiende que hay más involucrados

"Se constató que había alrededor de 14 o 15 personas que probablemente estaban involucradas. Algunas de ellas pertenecían a la organización sindical, otras no", afirmó Richard Ferreira.

El presidente del Sindicato de la Construcción (Sunca), Richard Ferreira, valoró la condena judicial de Stella Rey, exfuncionaria del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Foscov) por el desvío de más de 35 millones de pesos y 17.000 dólares.

Recordó que la investigación de la maniobra se inició tras la denuncia del Foscov a instancias del Sunca. "Entendíamos que a partir de la gravedad de los hechos había que hacer la denuncia penal", afirmó Ferreira sobre la denuncia presentada el 28 de enero.

El sindicalista sostuvo que desde esa fecha hay cuatro personas condenadas: tres exintegrantes del Sunca y la exfuncionaria del Foscov. "Para nosotros no es sorpresa que se haya condenado a esta funcionaria, porque en la información que brindamos en la denuncia, quedaba muy claro su participación en las transferencias y en este hecho ilícito", aseguró.

Ferreira aguarda que continúe y se profundice la investigación. "De esta situación y de esa investigación, se constató que había alrededor de 14 o 15 personas que probablemente estaban involucradas. Algunas de ellas pertenecían a la organización sindical, otras no", afirmó. El presidente del Sunca indicó que la auditoría interna estableció que Rey "era de las principales implicadas".

El Foscov se constituye con el aporte mensual de unos 160 pesos de los trabajadores y los empleadores. Es un instrumento para favorecer el acceso a la vivienda de los obreros del sector.

