DECISIÓN UNÁNIME

Destituyen a jueza argentina por documental clandestino sobre el caso Maradona

La fiscalía había pedido la destitución de Julieta Makintach por el documental clandestino que se filmaba con ella como protagonista mientras dirigía el juicio por la muerte de Maradona.

afp-jueza--Julieta-Makintachde-juicio-diego--maradona-documental

La justicia argentina destituyó este martes a la jueza Julieta Makintach por haber participado de un documental clandestino sobre el proceso por la muerte de Diego Maradona cuando integraba el tribunal, indicó el veredicto.

De acuerdo al fallo adoptado por unanimidad, la jueza cometió abuso de autoridad, entre otros cargos.

El escándalo obligó en mayo pasado a anular el juicio que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020. El nuevo proceso judicial se iniciará en marzo próximo.

Makintach, de 48 años, no estuvo presente para escuchar el veredicto en la audiencia pública realizada a sala llena en la ciudad de La Plata, 60 km al sur de Buenos Aires.

En audiencias previas había pedido la absolución. "Me equivoqué y nunca pude dimensionar que este material privado iba a tener estas consecuencias monumentales. Le pido perdón a la familia", había dicho Makintach.

La jueza destituida alega que accedió a dar una entrevista, pero que no sabía que harían un documental sobre el caso.

Sin embargo el tribunal atendió el pedido de la fiscalía, que la acusó de mentir y autorizar el ingreso del equipo de filmación al juzgado.

El grupo tomó imágenes de las audiencias para un documental titulado "Justicia divina", cuya grabación fue hallada en allanamientos.

El material precipitó la anulación del juicio cuando llevaba más de 20 audiencias y había escuchado 44 testimonios, entre ellos los de las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana, que deberán volver a testificar.

"Fueron cinco años de mucha lucha de la familia, hoy estamos todos para que esa jueza pague lo que tenga que pagar y estamos esperando que se haga el 17 de marzo el juicio por la muerte de Diego", dijo Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre del hijo menor del fallecido astro, al ingresar junto a su hijo al tribunal.

Su abogado, Mauro Baudry, se mostró conforme con la destitución de la jueza.

"Se hizo lo que se tenía que hacer, hoy no tendríamos que estar hablando de esto sino de juzgar a los homicidas de Diego Maradona", dijo a la prensa al retirarse del tribunal.

FUENTE: AFP

