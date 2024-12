"Desprisionalizar no significa sacar gente de la cárcel", dijo el futuro ministro del Interior, Carlos Negro

El futuro ministro del Interior , Carlos Negro , se refirió a la desprisionalización y aclaró que el término no obedece a sacar personas de los centros de reclusión si no a la correcta aplicación de políticas públicas.

“Desprisionalizar no significa sacar gente de la cárcel. Significa que las políticas públicas de persecución no vayan todas enfocadas a meter gente a la cárcel, sino que tengan un abanico de posibilidades, como las que decía el ministro en funciones, que hablaba de las alternativas que tienen que tener cualquier política pública de seguridad para atacar el delito”, afirmó Negro.

“Prometer bajar los homicidios sería una irresponsabilidad de mi parte. No depende de una administración o una gestión. Depende de una serie de medidas que abarcan a todas las políticas públicas del Estado. La violencia es un fenómeno que luego que está instalado no es erradicar con una promesa o un planteo de fechas. Es mucho más complejo. Ahora, seguramente el aclarar los homicidios, disminuir los guarismos de impunidad, seguramente desestimula al delincuente y que matar no salga gratis”, remarcó.