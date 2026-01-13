Un camión que circulaba por ruta 3, en San José, despistó y volcó en el kilómetro 130.
Despiste y vuelco de un camión en ruta 3 de San José con dos lesionados leves
El camión despistó y volcó en el kilómetro 130 de ruta 3, en San José. El conductor y un acompañante sufrieron lesiones leves, informa Policía Caminera.
El accidente ocurrió en la madrugada de este martes, sobre la hora 03:00, informa Policía Caminera.
El camión era conducido por un hombre de 54 años a quien se le diagnosticó “politraumatismo leve”. Fue trasladado a un centro de salud en San José. El examen de alcohol en sangre dio cero (0).
Su acompañante, un hombre de 30 años, fue diagnosticado también con “politraumatismos leves", derivado a San José.
