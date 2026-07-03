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TESTIMONIO

Encañonaron y robaron moto y pertenencias a delivery: "Quedé desplumado; la inseguridad que hay es imposible", dijo

El repartidor fue a entregar un pedido "medio dudoso" y terminó sin el celular, la moto y la plata; el propietario de la pizzería dijo que la Policía manifestó que no podía hacer nada.

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Delincuentes robaron la moto y las pertenencias de un delivery de una pizzería de La Teja.

Los individuos llamaron e hicieron un pedido de $ 2.700. Cuando el delivery fue a entregarlo, le robaron el pos, la moto, el pedido y la plata.

El dueño de la pizzería manifestó a Subrayado su preocupación y dijo que la Policía tomó los datos para poder radicar la denuncia.

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"Medio dudoso el pedido (...) llego a la casa del cliente, la mujer me recibe en la esquina, prácticamente no estaba en la casa y cuando le voy a dar el pedido la mujer me queda mirando sin agarrar el pedido. Cuando veo la mujer mira hacia atrás, hacia el costado mío y viene el hombre, me encañona", relató el delivery.

Y agregó: "Me saca la llave de la moto, dame la plata y me mete la mano en el bolsillo".

El repartidor contó que el delincuente le dijo "camina para allá abajo y ahí dije ta, que sea lo que Dios quiera. Cerré los ojos y arranqué a caminar. La inseguridad que hay hoy en día es imposible (...) me dejaron sin nada".

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