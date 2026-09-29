Desde tapones de oído hasta para plantar semillas de morrón: los insólitos pedidos de los jugadores de GH Uruguay

Ya pasó una semana desde que comenzó Gran Hermano Uruguay y los participantes empezaron a visitar el confesionario con pedidos, algunos insólitos.

Tapones de oído, el permiso para plantar semillas de morrón en el jardín, un despertador a las 7:00 de la mañana, un banquito, una planchita y un secador de pelo, una máscara de pestaña, guantes para entrenar.

"Estoy transpirando mucho de noche y me di cuenta de que las sábanas son 50% algodón y 50% poliéster. Estará la posibilidad de conseguir sábanas de algodón", dijo Acevedo.

"Un chorrito de mi bebida preferida que es whiskey", pidió Laura.

Temas de la nota GH