Ya pasó una semana desde que comenzó Gran Hermano Uruguay y los participantes empezaron a visitar el confesionario con pedidos, algunos insólitos.
Desde tapones de oído hasta para plantar semillas de morrón: los insólitos pedidos de los jugadores de GH Uruguay
"Estoy transpirando mucho de noche y me di cuenta de que las sábanas son 50% algodón y 50% poliéster", dijo Acevedo a GH.
Tapones de oído, el permiso para plantar semillas de morrón en el jardín, un despertador a las 7:00 de la mañana, un banquito, una planchita y un secador de pelo, una máscara de pestaña, guantes para entrenar.
"Estoy transpirando mucho de noche y me di cuenta de que las sábanas son 50% algodón y 50% poliéster. Estará la posibilidad de conseguir sábanas de algodón", dijo Acevedo.
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