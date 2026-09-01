Un preso de 25 años fue condenado por reiterados delitos de fraude informático luego de realizar estafas mediante la venta de garrafas de gas de 13 kilos.
Desde la cárcel, un recluso estafaba con la venta de garrafas de gas y le sumaron 6 meses de prisión
El delincuente, de 25 años, está recluido en la cárcel de Cerro Carancho en Rivera y utilizaba comprobantes de pago falsos para estafar.
Según la investigación, las maniobras comenzaron en junio de 2026. El hombre realizaba compras de distintos artículos y enviaba comprobantes de pago falsos. Además, cometía fraudes mediante la venta de garrafas de gas de 13 kilos.
El condenado se encuentra recluido en la cárcel de Cerro Carancho, en Rivera, donde cumple una pena por otros delitos. Tiene antecedentes por hurto, violación de domicilio y retiro o destrucción de dispositivos electrónicos.
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Recluso estafaba desde la cárcel de Rivera con maniobras fraudulentas con garrafas de 13 kilos de supergás
Ahora deberá cumplir seis meses de prisión adicionales a la pena que ya cumple.
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