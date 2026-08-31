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ENVIABA COMPROBANTES FALSOS

Recluso estafaba desde la cárcel de Rivera con maniobras fraudulentas con garrafas de 13 kilos de supergás

Compraba los artículos y enviaba comprobantes de pago falsos. Las primeras maniobras fueron detectadas en junio pasado.

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Un recluso de 25 años estafaba desde la cárcel de Rivera con maniobras fraudulentas con garrafas de 13 kilos de supergás. Compraba los artículos y enviaba comprobantes de pago falsos.

Tras recibir las denuncias, policías de la Brigada de Investigaciones de la seccional 6ª de Tacuarembó se hizo cargo de las actuaciones del caso de fraude informático. Las primeras maniobras fueron detectadas en junio pasado.

La investigación logró determinar que un recluso, con antecedentes penales por hurto, violación de domicilio y retiro o destrucción de dispositivos electrónicos, desde la Unidad Nº12 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como responsable de las maniobras.

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Finalizada la audiencia judicial, se dispuso la condena de Washington Federico Ritez Ruiz como autor penalmente responsable de reiterados delitos de fraude informático y deberá cumplir la pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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