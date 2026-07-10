Desde hace 25 años una librería presta y regala libros a personas en situación de calle: "Es el granito que podemos hacer"

Desde hace 25 años, la librería Diomedes presta y regala libros a personas en situación de calle, pero además, les permite venderlos para hacerse de dinero de forma digna.

Diomedes está ubicada en bulevar España y Salterain, en Montevideo, cuenta con más de 50 mil libros y una propuesta que involucra a personas en situación de calle desde el 2001.

"En situaciones económicas muy adversas, un elemento clave es que las personas pudieran seguir teniendo ese ratito de dignidad de tener un libro en la mano y leerlo más allá de su circunstancia personal específica en ese momento", dijo Jorge Artola, dueño del local. "Continuamente hemos regalado y prestado toneladas de libros", agregó.

La propuesta, además, le brinda a las personas que residen en calle la posibilidad de venderlos con el fin de que obtengan dinero de manera digna, explicó Jorge.

"Es salir de la estructura de la mendicidad para pasar a tener algo parecido a una estrategia laboral. Obviamente no tienen capacidad de compra, no tienen capacidad de ahorro, entonces una opción es darles libros para que lean y si quieren venderlos, que los vendan también, que no hay problema. Es parte también que frente al dolor y la angustia que provoca toda la situación de marginación, que realmente vino y no parece irse tan rápidamente como querría cualquier uruguayo, qué puede hacer uno. Este es el granito que nosotros podemos hacer", reflexionó.

A metros de la librería, Lucas, un hombre en situación de calle con un libro pasaba parte de la tarde y destacó la propuesta de Diomedes.

"Hace años que saco libros en la librería. Primero los leía y los dejaba, y después cuando volvía al otro día me encontraba con que no se encontraba el libro, y luego él mismo me dijo que podía llevarme uno o dos libros, y así fue pasando el tiempo", contó el hombre.

Para él, leer, le da "otra manera de ver las cosas".

"No cualquier libro, pero asimilo lo que leo con lo que se ve en el día a día, las noticias que hay. Ves que muchas cosas no han cambiado", expresó.