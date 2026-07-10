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HOSPITAL DE CLÍNICAS

Web del Clínicas fue hackeada y Agesic trabaja en resolver problema; delincuentes no accedieron a datos personales

El ataque afectó solo páginas informativas, informaron desde comunicación del hospital.

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La página web del Hospital de Clínicas fue hackeada hace una semana y sigue sin estar operativa. La Agencia de Gobierno Electrónico está trabajando para solucionarlo.

El ataque afectó solo páginas informativas, informaron desde comunicación del hospital. El delincuente no accedió a información personal de pacientes ni a sus historias clínicas. Tampoco se afectó en nada la asistencia a pacientes.

Actualmente la Agencia de Gobierno Electrónico trabaja para resolver el problema.

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Durante 2025, se detectaron y respondieron 42.768 incidentes, de los cuales 0,17% fueron clasificados con severidad “alta” o “muy alta”. En comparación con los incidentes relevados en el mismo período de 2024 se registró un aumento del 199,83%, y esto se debe al crecimiento sostenido de los incidentes a nivel global, el agregado de nuevas fuentes de información, el trabajo continuo en la mejora de las metodologías de detección, la incorporación y actualización de nuevos casos de uso en el análisis de amenazas, y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo en los organismos del Estado.

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