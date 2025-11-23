Primera final clásica: Peñarol y Nacional empataron 2-2 en el Campeón del Siglo

Peñarol y Nacional empataron 2-2 este domingo por el partido de ida de la definición del Campeonato Uruguayo. El encuentro comenzó 20 minutos más tarde debido a la presencia de gran cantidad de paraguas en las tribunas, elemento prohibido por el Ministerio del Interior.

Los dirigidos por Diego Aguirre son los ganadores del Torneo Clausura y derrotaron a Liverpool, campeón del Apertura, el pasado domingo. Por su parte, el tricolor viene de ganar la Tabla Anual.

El aurinegro igualó el partido tras ir perdiendo 2-0. Los goles del tricolor fueron convertidos por Juan Cruz de los Santos (9') y Gonzalo Carneiro (36'), mientras que Matías Arezo (49') y Leonardo Fernández (53') anotaron para el manya.

Seguí leyendo Peñarol y Nacional pusieron a la venta las entradas para las finales: los precios van de $200 a $2.150

El técnico carbonero dijo en conferencia de prensa que de alguna manera se van fortalecidos por la manera con la que pudieron llevarlo adelante.

"Fue un partido con muchos cambios. Tuvimos errores puntuales en el comienzo que los pagamos muy caros y el equipo, por ahí, se descontroló y nos costó bastante. Después creo que lo terminamos empatando merecidamente incluso hicimos merecimiento para hacer el tercer gol".

Y agregó: "Esperábamos obviamente ganar hoy, no lo conseguimos, pero cómo se presentó el comienzo el empate deja todo para definir el domingo que viene".

Aguirre comentó que perdieron jugadores importantes, pero aseguró que están preparados y quienes estén en la final tendrán toda su confianza.

"Estamos bien y sentimos que es posible lograr el objetivo que es salir campeones". En lo que respecta a los lesionados, Aguirre dijo: “Herrera tuvo un golpe en el hombro y Milans tiene una fatiga. No se si van a estar para el domingo. Lo de Lucas Hernández es en la rodilla y está más difícil”.

El encuentro que se disputó en el Campeón del Siglo contó con público local y estuvo arbitrado por Javier Burgos, mientras que el VAR estuvo a cargo de Jonathan Fuentes.

El próximo domingo se enfrentan en el Gran Parque Central. Gustavo Tejera será el árbitro. En el VAR estará Diego Dunajec.

Primer tiempo

El partido comenzó casi 20' más tarde debido a la presencia de paraguas en las tribunas, elemento prohibido según indicó el Ministerio del Interior.

Nahuel Herrera tras disputar una pelota con Ebere, termina saliendo de la cancha sentido. En su lugar ingresa Gularte.

Cuando corrían 9', tras pase de Ebere, Juan Cruz de los Santos abre el marcador a favor del tricolor.

Nacional marca el ritmo del partido, Peñarol no logra conectar el juego.

A los 22', Méndez recibió la tarjeta amarilla tras falta a Carneiro.

Nacional continúa dominando el encuentro, cuando corren 34'. Los de Diego Aguirre no logran conectar ni llegar al área con peligro.

Cuando corrían 35', Carneiro anotó el segundo para el tricolor y a los 49' Matías Arezo descontó para Peñarol.

Segundo tiempo

Ninguno de los técnicos realizó variantes para los últimos 45'

Peñarol comenzó la etapa complementaria mejor que el primer tiempo, llegando al área rival.

A los 53', Leo Fernández anotó el segundo para Peñarol.

Los de Jadson Viera son ahora quienes no encuentran el juego tras un dominante aurinegro que no lo deja llega al área. Momento de los de Aguirre en el partido.

Peñarol quedó con 10 tras la segunda tarjeta amarilla a Javier Méndez.

Salieron lesionados Lucas Hernández y Nahuel Herrera.

Los de Aguirre tuvieron la chance de anotar el tercer gol luego de un tiro libre de Leo Fernández que pegó en el palo.

En los últimos minutos, Nacional tuvo la oportunidad de cerrar el partido con una mala salida del arquero Cortés.