Orsi participa en la ceremonia de apertura de la edición 31 del Día del Patrimonio en Fray Bentos

El presidente Yamandú Orsi participa este sábado en la ceremonia de apertura de la edición 31 del Día del Patrimonio , que este año se realiza con la consigna "1825-1830: Bicentenario en todos los pagos".

La actividad se desarrollo en la Plaza Artigas de la ciudad de Fray Bentos y cuenta con la presencia del intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, entre otras autoridades departamentales y nacionales.

En tanto, el cierre del fin de semana del patrimonio se dará el domingo a partir de las 18:30 horas en la explanada del Palacio Legislativo, donde actuarán la Filarmónica de Montevideo y el ballet de la Escuela de Formación Artística del Sodre. Al eventos, asistirán la vicepresidenta Carolina Cosse, autoridades nacionales, departamentales y del cuerpo diplomático.

La guía de las actividades del fin de semana se puede consultar en la página web del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que organiza la celebración a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.