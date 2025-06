Desbaratan una organización delictiva dedicada a estafar a ancianos mediante el cuento del tío

Las modalidades para inducir en error a estas personas fueron diversas. En un caso, se hicieron pasar por familiares diciéndoles que el BPS iba a dejar de pagar las pasividades y le solicitaron que pidiera préstamos para tener un respaldo. Luego de obtenido el préstamo, le pedían entregar el dinero para no correr riesgo de tener sumas altas en su casa.

En otro de los casos, fingieron ser el gerente de un banco y le informaron que los billetes en circulación estaban contaminados con COVID por lo que debían entregarlos a un supuesto contador del banco, hombre que luego resultó imputado.

La causa se tramitó mediante el instituto del acuerdo reparatorio en la cual el imputado restituyó a las víctimas la totalidad de las sumas, cantidades que fueron desde los 40.000 a los 318.000 pesos. En total, estas tres estafas alcanzaron el medio millón de pesos. Una de las víctimas, declaró que en los últimos días la llamaron varias veces, la presionaron tanto que terminó abrumada, confundida y estafada.

Estos casos, están ocurriendo todos los días en todo el país, por lo que las autoridades exhortan:

No atender números que no conozcan. En caso de recibir llamados en los que se les solicite dinero, cortar inmediatamente la comunicación y no volver a atender llamados del mismo número.

No entregar dinero a personas extrañas y verificar la información con familiares directos.

Y no gestionar préstamos que les solicite una persona vía telefónica, son algunas de las recomendaciones.