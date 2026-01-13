RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN "LOCKED CAT"

Desarticulan una banda delictiva dedicada al robo de motos y tráfico de armas en Maldonado

La Policía llevó a cabo ocho allanamientos simultáneos en el barrio Cerro Pelado. Ocho personas fueron detenidas: cuatro adolescentes y cuatro adultos, entre ellos tres hombres y una mujer.

motos-robadas-maldonado

El operativo, denominado “Locked cat”, fue liderado por el área de Investigaciones de Zona Operacional II, y tuvo como epicentro el barrio Cerro Pelado, donde la Policía venía realizando tareas de inteligencia desde hace varios días.

En total, se llevaron a cabo ocho allanamientos simultáneos. En esos procedimientos, se incautaron dos armas de fuego robadas —una pistola Taurus 9 mm y un rifle Winchester calibre 44—, tres ladrillos de marihuana prensada, varios envoltorios con sustancia vegetal seca, plantines de cannabis y seis motocicletas que habían sido denunciadas como robadas recientemente en distintos puntos del departamento.

Ocho personas fueron detenidas: cuatro adolescentes y cuatro adultos, entre ellos tres hombres y una mujer. Según fuentes policiales, algunos de los detenidos ya contaban con antecedentes penales.

Las autoridades consideran que con estas detenciones se logró desarticular una parte clave de la estructura operativa de esta banda delictiva, que venía generando preocupación en la zona por el incremento de robos de motos y circulación de armas ilegales.

