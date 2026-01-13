Desarticulan una banda delictiva dedicada al robo de motos y tráfico de armas en Maldonado

Una organización criminal dedicada al robo sistemático de motos , tráfico de armas y estupefacientes fue desarticulada este lunes en el departamento de Maldonado .

El operativo, denominado “Locked cat”, fue liderado por el área de Investigaciones de Zona Operacional II, y tuvo como epicentro el barrio Cerro Pelado, donde la Policía venía realizando tareas de inteligencia desde hace varios días.

En total, se llevaron a cabo ocho allanamientos simultáneos. En esos procedimientos, se incautaron dos armas de fuego robadas —una pistola Taurus 9 mm y un rifle Winchester calibre 44—, tres ladrillos de marihuana prensada, varios envoltorios con sustancia vegetal seca, plantines de cannabis y seis motocicletas que habían sido denunciadas como robadas recientemente en distintos puntos del departamento.

Ocho personas fueron detenidas: cuatro adolescentes y cuatro adultos, entre ellos tres hombres y una mujer. Según fuentes policiales, algunos de los detenidos ya contaban con antecedentes penales.

Las autoridades consideran que con estas detenciones se logró desarticular una parte clave de la estructura operativa de esta banda delictiva, que venía generando preocupación en la zona por el incremento de robos de motos y circulación de armas ilegales.