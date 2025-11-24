Cruce entre oficialismo y oposición con alusiones a Mujica, la plata, la ética y la política

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, acusó a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , de complicidad en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza .

"Tener que estar viendo hoy a nuestra excolega, la diputada Lustemberg, defendiendo y siendo cómplice de esta situación que el propio gobierno del Frente Amplio se ha generado confieso que nunca pensé verlo", afirmó el nacionalista este lunes al comienzo de su intervención durante la interpelación .

"Acá no estamos hablando ni de medicina ni exclusivamente de política. Estamos hablando de dos grandes cosas: la ética y la moral en la función pública versus la plata. De eso se trata esto", subrayó.

"Cómo vamos a cuestionar nosotros a un gobierno que quiera poner a sus mejores hombres al frente de las distintas instituciones; bienvenidos sean todos", enfatizó y agregó: "y ojalá sean mejores que los de nuestro gobierno, como nosotros queríamos que los nuestros fueran mejores que los anteriores, porque ahí gana la salud, gana la gente, gana el país. eso está fuera de discusión".

Casaretto indicó que no está en discusión los títulos, la carrera universitaria y la capacidad profesional, lo que está en discusión, "si el gobierno del Frente Amplio está dispuesto a transgredir una serie de normas que los uruguayos a través de la historia respetamos siempre".

El nacionalista sostuvo que el gobierno lleva ocho meses en una institución que debe velar por la salud de 1.500.000 habitantes "ocupando la palestra pública en defensa de un hombre que en definitiva lo que busca es no perder dinero que entre a su bolsillo".

Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, le llamó la atención a Casaretto para que se dirija a la mesa o al general de la cámara.

"Estoy hablando a la mesa. Y hablar a la mesa no quiere decir mirar a la mesa. A mí me han hablando y me han mirado toda la interpelación y no he dicho una p... palabra", respondió el diputado blanco. "He visto muchas cosas en este Parlamento pero que se le diga a un diputado dónde tiene que mirar cuando habla es inadmisible. No lo acepto, en absoluto" , agregó.

Casaretto continuó: "cuando yo falte al reglamento usted me llama la atención. No estoy hablándole a la ministra, al señor Danza. Le estoy hablando a usted y por intermedio suyo a quien está siendo interpelada o a quien quiere que le hable".

"Hace meses que estamos con este tema en la palestra y sigo sin entender cómo el gobierno puede exponerse y exponer a sus principales figuras durante ocho meses al escarnio público", acotó.

"Desde cuando acá hay que mirar para el costado, que lo que importa es lo otro y la forma no. No, no señor. La forma importa, porque es la garantía con la cual nos hemos manejado hasta ahora y con la que pretendemos seguirnos manejando", expresó.

Casaretto sostuvo que "hay una afectación de la institucionalidad del país" y que "se llevan puesta la Jutep, que es una institución que debería velar por las garantías de todos nosotros". Según el nacionalista, los directores de la Jutep desoyeron informes jurídicos para tomar una decisión política. "Se llevan por delante el prestigio del Dr. Danza, salen con una ministra golpeada de esta interpelación, se llevan por delante la institucionalidad de la Jutep, todo, ¿por qué? por plata", reiteró.

El nacionalista afirmó que Danza es "presidente de facto" de ASSE y lo acusó de corrupción por marcar la tarjeta en un lugar estando en otro. Afirmó que es codicia "tratar de no soltar la teta de lo privado para poder quedarse con la teta de lo público".

Casaretto recordó una frase del expresidente José Mujica y que este es un ejemplo claro donde se pretende imponer lo político sobre lo jurídico. "A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política son un peligro" y que "los políticos a los que les gusta la plata son unos miserables"

"Hay que sostenerlo, porque si cae Danza, cae la Jutep y seguramente la ministra quede arriba de una telaraña", sostuvo Casaretto.

El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, salió al cruce de su par nacionalista. "Parece que en vez de estar interpretando integradamente la Constitución acá estamos en un comité de ética o en la inquisición de la moral", afirmó. "Si fuera por plata, seguramente el presidente actual de ASSE estaría ejerciendo su profesión a nivel privado", agregó.

La también frenteamplista, Ana Olivera, terció en la polémica. "Que el diputado Casaretto le grite al presidente y lo increpe es algo que esta cámara no debe aceptar y seguramente lo hizo sin darse cuenta, pero eso no es posible ni es el tono que tiene que tener esta interpelación entre nosotros".

Olivera afirmó que los dichos de Casaretto reafirman el acoso, ensañamiento y bullying hacia Danza, Lustemberg, la Jutep, la bancada oficialista y el Frente Amplio. "Es inadmisible", sostuvo e hizo un llamado a bajar el tono de la interpelación.