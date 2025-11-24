"Calor de verano toda la semana hasta el viernes inclusive, habrá un evento de lluvias en la noche", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que habrá " calor de verano toda la semana hasta el viernes inclusive, es muy probable que el fin de semana tengamos lluvias".

Y agregó: "Habría un evento de lluvias que se estaría dando solamente entre lo que es el viernes de noche y el sábado de mañana".

El experto explicó que el gradiente térmico que se viene originando hace que las noches estén frescas, pero durante el día las temperaturas asciendan rápidamente. La poca humedad en el ambiente se mantendrá hasta el jueves, comenzando a aumentar.

En lo que respecta al tiempo para el domingo que se disputa la segunda final del Campeonato Uruguayo, Cisneros indicó que "por ahora el clásico sin lluvias. Temperaturas no tan disfrutables como esta que tuvimos, algo de viento del componente sureste vamos a tener".

Para las fiestas de Nochebuena,Navidad y Fin de Año, las perspectivas indican que no se registrarán lluvias.