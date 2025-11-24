RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Calor de verano toda la semana hasta el viernes inclusive, habrá un evento de lluvias en la noche", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo destacó que el domingo, día de la final clásica por el Campeonato Uruguayo, "por ahora" no están previstas precipitaciones.

pesca-playa-sol-

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que habrá "calor de verano toda la semana hasta el viernes inclusive, es muy probable que el fin de semana tengamos lluvias".

Y agregó: "Habría un evento de lluvias que se estaría dando solamente entre lo que es el viernes de noche y el sábado de mañana".

El experto explicó que el gradiente térmico que se viene originando hace que las noches estén frescas, pero durante el día las temperaturas asciendan rápidamente. La poca humedad en el ambiente se mantendrá hasta el jueves, comenzando a aumentar.

este martes vuelve el calor a todo el pais con temperaturas que alcanzaran los 29° en la capital, anuncio nubel cisneros
Seguí leyendo

"Este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital", anunció Nubel Cisneros

En lo que respecta al tiempo para el domingo que se disputa la segunda final del Campeonato Uruguayo, Cisneros indicó que "por ahora el clásico sin lluvias. Temperaturas no tan disfrutables como esta que tuvimos, algo de viento del componente sureste vamos a tener".

Para las fiestas de Nochebuena,Navidad y Fin de Año, las perspectivas indican que no se registrarán lluvias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1993066574622900577&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN INTENTO DE RAPIÑA

Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
Homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado en su auto frente al estadio Centenario
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
Rapiñero detenido

En 2018 fue condenado por 11 rapiñas, ahora volvió a rapiñar y lo enviaron a prisión preventiva

Te puede interesar

Orsi sobre muerte de policía en el Cerro: Es horrible, espantoso y confirmó que el agente tendrá honores video
ACLARÓ DICHOS

Orsi sobre muerte de policía en el Cerro: Es "horrible, espantoso" y confirmó que el agente tendrá honores
Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños video
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
Interpelación: Lustemberg firme en su decisión y convicción de mantener a Danza; Sotelo dijo que algo no estaría cerrando video
DIPUTADOS

Interpelación: Lustemberg firme en su "decisión y convicción" de mantener a Danza; Sotelo dijo que "algo no estaría cerrando"

Dejá tu comentario