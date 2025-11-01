Desarticulan banda de narcotráfico familiar que operaba en 3 barrios y condenan a 10 personas

La operación Aura de la Policía antidrogas, que incluyó 18 allanamientos en los barrios Joanico y 40 Semanas de Montevideo, terminó con la condena de 10 personas por narcotráfico y tenencia de armas, además de la incautación de drogas , armas, autos y dinero.

Con este operativo se desarticuló una estructura delictiva familiar asentada en los barrios Aires Puros, Joanicó y 40 Semanas de Montevideo.

Los líderes del grupo fueron sentenciados a 5 años de prisión por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes. Otros miembros del núcleo familiar recibieron penas que van desde 6 meses en libertad a prueba hasta 4 años de cárcel, por delitos como asistencia al narcotráfico, depósito de drogas en el hogar y tráfico de armas.

La incautación incluyó 2,5 kilos de sustancia amarillenta (presumiblemente pasta base de cocaína), 292 gramos de cannabis y 15 plantas de marihuana.

Además, se dispuso el decomiso de más de $142 mil y U$S 339, celulares, tres automóviles y un revólver calibre 32, todos vinculados a las actividades ilícitas.

Las sustancias incautadas serán destruidas por el ITF, mientras que los bienes decomisados quedan a disposición de la Junta Nacional de Drogas.

La investigación fue liderada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y llevó varios meses de seguimiento judicial y operativo.