Múltiples allanamientos contra el tráfico de drogas dejan 19 detenidos, armas, droga, autos y dinero incautados

La operación Aura de la Policía antidrogas, que incluyó 18 allanamientos en los barrios Joanico y 40 Semanas de Montevideo, terminó con 19 personas detenidas y la incautación de drogas , armas , autos y dinero .

Entre los detenidos, siete estaban requeridos por la Justicia y uno es menor de edad. Todos están a disposición de la Fiscalía este jueves.

La investigación fue coordinada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y el Departamento de Brigada Antidrogas, con el apoyo de la Guardia Republicana.

Seguí leyendo Dos homicidios en pocas horas en Canelones: las víctimas de 37 y 33 años fueron atacadas a tiros

La incautación incluyó 2,5 kilos de sustancia amarillenta (presumiblemente pasta base de cocaína) y 292 gramos de cannabis. Además hallaron 15 plantas de marihuana, 2 armas de fuego y 2 replicas de pistolas de aire comprimido, 26 cartuchos y municiones, 3 automóviles, 1 moto requerida por hurto, dinero en efectivo: 142.919 pesos y 339 dólares, además de 23 teléfonos celulares.

Todos los detenidos fueron puestos inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes del 2do Turno, que dispuso la conducción, las medidas periciales correspondientes, incluyendo pruebas de campo, análisis balístico y pericias digitales a los dispositivos incautados.