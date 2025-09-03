Un derrumbe se produjo este miércoles de noche en una vivienda abandonada ubicada en 25 de Mayo y Guaraní, Ciudad Vieja. Tras el derrumbe, los escombros de la edificación quedaron esparcidos sobre toda la calle.
Derrumbe de una casa abandonada en Ciudad Vieja con escombros esparcidos y corte de calle
Vecinos de la zona indicaron que en el lugar había un vallado que alertaba a quienes pasaban por el lugar de la peligrosidad de la construcción. El incidente no dejó lesionados.
Personal de Bomberos trabajaba junto a arquitectos de la Intendencia de Montevideo en el lugar. Los técnicos analizaban si los restos de la construcción representaban un peligro para las construcciones linderas.
Los vecinos afirmaron que la casa tenía decenas de denuncias por el estado de la construcción y los riesgos que representaba. Hoy, sintieron una explosión similar al estallido de una garrafa de supergás.
El incidente no dejó personas lesionadas.
