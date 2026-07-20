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INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Realizan obras de reparación en Av. Centenario entre Av. Italia y Escuder Núñez

Los trabajos se realizan desde este lunes y se llevarán a cabo mayormente en la noche, como una forma de mitigar mayores impactos en el tránsito y agilizar los plazos de obra.

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La obra implica la reparación del pavimento, con fresado y también un tendido de carpeta asfáltica.

Los trabajos se realizan desde este lunes y se llevarán a cabo mayormente en la noche, como una forma de mitigar mayores impactos en el tránsito y agilizar los plazos de obra.

Desde la hora 20:00 hasta las 6:00 se trabajará con corte total en todo el tramo de obra (la senda este entre Av. Italia y Escuder Núñez).

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Por otro lado, en el horario de 7:30 a 17:30 horas se realizarán trabajos puntuales de reposición de cordones y bacheo en sectores donde la base de hormigón presenta fallas.

Durante el día se trabajará con cierres puntuales en media calzada entre las calles Av. Italia y Escuder Núñez. También habrá desvíos de ómnibus entre las 20 y las 6 horas.

Mientras se realicen los trabajos quedarán suspendidas las paradas de ómnibus de Av. Centenario y Belgrano, Av. Centenario y Rep. Dominicana. Y se agregan de forma provisoria, paradas en Escuder Núñez y Belgrano, y otra en Escuder Núñez y Rep. Dominicana.

La comuna informa que está previsto que la obra se extienda hasta el 31 de julio. Además, la planificación puede tener cambios en función a las condiciones meteorológicas.

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