RECIBÍ EL NEWSLETTER
RÍO DE JANEIRO

Derrapó y volcó: siniestro de ómnibus con hinchas del Flamengo deja al menos 16 heridos en Brasil

Los aficionados iban rumbo a Argentina para presenciar el partido ante Racing por las semifinales de la Copa Libertadores.

Red Uno

Red Uno

Al menos 16 personas resultaron heridas este lunes en el siniestro de un autobús con aficionados del Flamengo que viajaba de Brasil rumbo a Argentina por el partido que el equipo brasileño jugará el miércoles contra Racing en las semifinales de la Copa Libertadores, informaron las autoridades.

El vehículo volcó tras derrapar sobre el pavimento mojado por la lluvia en una autopista en Barra Mansa, a las afueras de Rio de Janeiro, según un reporte oficial de la policía de carreteras.

Hay 16 heridos de acuerdo con "informaciones preliminares", sin fallecidos, indica el parte. Las víctimas fueron trasladadas a centros de salud cercanos.

AFP
Seguí leyendo

Defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro apela condena a 27 años de cárcel

El Flamengo, en un comunicado, dijo que se puso en contacto con las autoridades de la zona para "la atención de los accidentados".

Todos los aficionados que viajaban en el autobús "están a salvo", señaló a su vez una nota en redes sociales de una de las barras del equipo carioca.

"La vida de ninguno (de los heridos) corre peligro", añadió.

Fotografías y videos del bus, cruzado de lado en medio de la vía, se hicieron virales en las redes sociales. El accidente ocurrió sobre las 16H00 locales (19H00 GMT).

El Flamengo, club más popular de Brasil, disputará el miércoles la vuelta de su cruce de semifinales contra el Racing, en Avellaneda, tras ganar 1-0 la ida la semana pasada en Rio.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
ESTAFA EN MONTEVIDEO

Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
MALDONADO

Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento
asociación para delinquir

Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de robo en Salto; tres meses de prisión efectiva
ELECCIONES EN ARGENTINA

Contundente victoria de Milei en legislativas: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina", dijo

Te puede interesar

TCP y sindicato alcanzaron preacuerdo después de casi un mes de conflicto en el puerto video
PUERTO DE MONTEVIDEO

TCP y sindicato alcanzaron preacuerdo después de casi un mes de conflicto en el puerto
Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
Un joven de 18 años está grave tras ser baleado en la cabeza y en la espalda en un tiroteo en Nuevo Ellauri
ETCHEGOYEN Y RINALDI

Un joven de 18 años está grave tras ser baleado en la cabeza y en la espalda en un tiroteo en Nuevo Ellauri

Dejá tu comentario