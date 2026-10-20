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Deportivo Maldonado denuncia agresión a uno de sus hinchas "con un proyectil" en el Gran Parque Central

"Fue un momento angustiante, con bastante sangrado. Él estaba con su hijo chico", señaló el gerente de Deportivo Maldonado.

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El director de Cultura de la Intendencia de Maldonado denunció en sus redes un caso de violencia entre hinchas de Nacional y de Deportivo Maldonado durante el partido de este lunes en el Gran Parque Central.

El gerente de Deportivo Maldonado, Ignacio Borjas, dijo que uno de sus hinchas fue herido por "un proyectil" que cayó, "una petaca de vidrio", desde el sector de Nacional al de los visitantes.

"En el momento que nos comunican, tratamos de ponernos a la orden y de colaborar para la atención primaria del afectado. Se lo trasladó al sanatorio y se procedió a atenderlo con seis puntos de sutura por la herida. Pero fue un momento angustiante, con bastante sangrado. Él estaba con su hijo chico. Son situaciones que no es lindo vivir", dijo Borjas.

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El hincha agredido está en Maldonado, "en buenas condiciones" a pesar de la herida. La definición de la denuncia a nivel policial depende de la víctima.

"Nuestros carriles son por intermedio de lo que es la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Comisión de Seguridad en el Deporte. Desde ese lado se está trabajando para tratar de esclarecer el hecho", explicó sobre el rol del club en este caso.

Dijo que está avanzada la identificación de quién arrojó el proyectil.

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