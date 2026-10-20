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RÍO NEGRO

Alejandro Sánchez visitó planta de UPM, que solicitó ampliar su producción por 1,5 millones de toneladas al año

El secretario de Presidencia sostuvo que la empresa pretende "producir más y mejor, y eso sin modificar los umbrales de contaminación que genera cualquier industria".

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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, visitó la planta de UPM junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

"Parte del grupo de trabajo de coordinación con UPM vino a visitar la planta para conocer la planta industrial. Evidentemente, como toda planta, que tiene 20 años, necesita actualizaciones, y es parte de lo que hace cualquier empresa, que actualiza su operativa, tratando de optimizar los recursos y generando más sobre eficiencia", sostuvo Sánchez.

UPM solicitó al gobierno ampliar su producción de celulosa por 1,5 millones de toneladas anuales.

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"Lo que ha logrado a lo largo del tiempo siempre es aumentar su producción, naturalmente. Y al Uruguay le interesa que las empresas sean más productivas, que tengan mayor competitividad. Eso implica producir más, siempre y cuando no se infrinjan las aprobaciones ambientales que ya tiene. Y eso es relevante. En el caso de UPM su optimización de la planta está basada en que no está solicitando modificar sus aprobaciones ambientales", aclaró el secretario de Presidencia.

En ese sentido, remarcó que la empresa pretende "producir más y mejor, y eso sin modificar los umbrales de contaminación que genera cualquier industria".

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